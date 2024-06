Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul media Rupert Murdoch s-a casatorit pentru a cincea oara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in podgoria sa din California. Omul de afaceri american deține imperiul media News Corporation, al doilea mare conglomerat media din lume.

- Dabney Coleman, actorul care a adus o nota glorioasa de șmecherie in interpretarea unor raufacatori comici in filme precum „9 to 5” și „Tootsie”, a murit la varsta de 92 de ani. Coleman a murit „in mod pașnic și rafinat” in casa sa din Santa Monica, California, joi, a declarat fiica sa, Quincy Coleman,…

- La inceputul lunii aprilie, CRBL anunța divorțul de soția lui, Elena, cea cu care a avut o casnicie de 16 ani. Cantarețul nu a vrut sa ofere prea multe explicații referitoare la separarea de fosta partenera, insa vorbește despre relația pe care o are cu fiica lor, Alessia, cea care acum a ramas cu mama,…

- Alexandru Giugaru, unul dintre cei mai populari și talentați actori romani, ramane o figura marcanta in istoria teatrului și cinematografiei romanești. Cu o cariera impresionanta și o viața personala plina de evenimente, Giugaru a lasat o amprenta puternica in inimile publicului, noteaza click.ro. Cu…

- Un barbat in varsta de 21 de ani a fost ucis de o puma in California, acesta fiind primul atac mortal de acest fel inregistrat in statul din vestul Statelor Unite dupa anul 2004, conform autoritatilor locale, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. Taylen Brooks a murit sambata dupa ce a fost atacat…

- Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit pentru a sasea oara, s-a aflat joi, de aceasta data cu Elena Zhukova, un cercetator pensionat, scrie The Guardian, transmite News.ro. Biroul lui Murdoch a anuntat ca miliardarul in varsta de 92 de ani urmeaza sa se casatoreasca cu Zhukova, un biolog molecular…

