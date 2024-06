Stiri pe aceeasi tema

- „Apostolii austeritații au greșit din nou”, spune premierul Marcel Ciolacu, dupa ce statisticile publicate de BNR arata ca, in primele 4 luni ale acestui an, investițiile straine au crescut semnificativ, ajungand la 3,2 miliarde euro, o creștere de 34% fa

- In cadrul coaliției se discuta tot mai apasat despre schimbarea datei alegerilor prezidențiale. Primul care a lansat ipoteza in spațiul public a fost liderul PNL, Nicolae Ciuca, cel care a spus ca va exista o discuție pe aceasta tema.

- In zilele premergatoare votului, dar și in ziua scrutinului, am avut ocazia sa ma plimb prin județul Buzau, fieful politic al lui Marcel Ciolacu, pentru a descoperi rețeta succesului PSD. Rezultatul acestei incursiuni a fost revelator și, in același timp, dezolant: micul și berea au fost armele principale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marți, cu privire la cazul fostului general din SRI Florian Coldea ca cei care au greșit trebuie sa raspunda și ca instituția și-a facut datoria fața de țara.

- O fetița de 11 ani diagnosticata greșit cu boli și migrene a fost consultata de medici de 30 de ori inainte de a i se spune devastatoarea cauza a durerilor de cap și a grețurilor. La nenumaratele controale, copila a primit paracetamol și i s-a recomandat sa bea apa.

- Daca pentru proiectul candidatului comun independent și-a asumat eșecul, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Romania Tv, ca in raport cu Gabriela Firea nu a greșit.„Nu (n.red - am greșit). Deciziile cu dna Firea le-am luat impreuna. I-am mulțumit public la dvs in emisiune.

- O proaspata mama a ramas uluita dupa ce a descoperit ca asistentele din spitalul in care nascuse i-au dat bebelușul greșit. Maisie Beth a crezut ca a plecat acasa cu fiica ei, Isabelle, dar și-a dat seama ca nu este bebelușul ei atunci cand a vrut sa-i schimbe scutecul. La ea acasa ajunsese un baiețel,…

