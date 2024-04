Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a decedat pe un teren de fotbal, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui meci. Potrivit oamenilor legii, tragedia s-a intamplat ieri, 17 aprilie, pe stadionul din comuna Ciorescu.

- Un tanar de 23 de ani a decedat pe un teren de fotbal, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui meci. Potrivit oamenilor legii, tragedia s-a intamplat ieri, 17 aprilie, pe stadionul din comuna Ciorescu.

- Vești proaste pentru Potaissa Turda și Alex Ghivil. Dupa accidentarea din meciul cu CSM București, jucatorul turdean a efectuat un RMN pentru a stabili exact care este diagnosticul. Din pacate, veștile sunt proaste pentru jucatorul turdean, care va lipsi aproximativ 6 luni de pe teren, acesta avand…

- Un jucator a fost lovit de un fulger in timp ce alerga dupa minge și a cazut la pamant, pe un teren de fotbal din Indonezia. Fotbalistul nu a mai putut fi salvat de medici. S-a intamplat in timpul unui meci din campionatul indonezian, potrivit stirilekanald.ro, care citeaza publicația spaniola AS .…

- "Timpul preseaza" pentru Ucraina in fata Rusiei, a avertizat marti presedintele Joe Biden, cerand Congresului SUA sa aprobe de urgenta un nou pachet pentru Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "A sustine acest proiect de lege inseamna opozitie fata de Putin. Respingerea inseamna sa facem jocul"…

- Gigi Becali a laudat in mod deosebit un fotbalist de la FCSB, chiar daca liderul din Superliga a pierdut spre finalul meciului cu Farul (1-1) doua puncte pe teren propriu. Becali a fost placut impresionat de Alexandru Baluța (30 de ani). Baluța a evoluat pana in minutul 89 impotriva Farului, cand a…

- Fundasul argentinian al echipei Manchester United, Lisandro Martinez, care a revenit recent dupa o accidentare, este din nou indisponibil pentru "cel putin opt saptamani", dupa ce s-a accidentat la genunchi duminica, a anuntat gruparea engleza, potrivit news.ro.Jucatorul de 26 de ani a suferit o…

- Adelina Ungureanu, 23 de ani, (Pinerolo) a suferit ruptura a ligamentului incrucișat anterior la genunchiul stang și va fi supusa unei intervenții chirugicale. Adelina Ungureanu, extrema naționalei Romaniei, s-a accidentat grav la meciul de duminica, o partida pe care echipa sa Unionvolley Pinerolo…