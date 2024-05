Stiri pe aceeasi tema

- Canadianul Felix Auger-Aliassime, 23 de ani, # 35 ATP, va disputa pentru prima data o finala de turneu Masters 1000 in cariera sa, pe cea de la Madrid, contra rusului Andrey Rublev, 26 de ani, # 8 ATP. Cel mai bun rezultat in turnee Masters 1000 al lui Felix Auger-Aliassime a venit poate intr-un moment…

- Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime (numarul 35 mondial) il va infrunta pe rusul Andrei Rublev (numarul 8 mondial) in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, dupa abandonul cehului Jiri Lehecka, accidentat, in a doua semifinala de vineri, potrivit…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, 20 de ani, # 3 ATP, are din nou probleme medicale și a decis sa se retraga din turneul Masters 1000 de la Roma, de saptamana viitoare. El a fost eliminat de Andrey Rublev in „sferturi” la Madrid, acolo unde era deținatorul titlului la ultimele doua ediții. Inca o data, accidentarile…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul trei mondial, nu va juca la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, care va debuta saptamana viitoare, din cauza durerii pe care le resimte la antebratul drept, dupa ce a evoluat la Madrid, a anuntat, ibericul, vin

- Tenismanul italian Jannik Sinner, numarul 2 mondial, a fost nevoit sa se retraga din turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, din cauza unei accidentari la soldul drept, inaintea meciului sau din sferturile de finala impotriva canadianului Felix Auger-Aliassime, programat joi, informeaza EFE, potrivit…

- Carlos Alcaraz, tenismanul spaniol care ocupa locul 3 in clasamentul mondial, a suferit o infrangere in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid. Competiția, care dispune de premii totale in valoare de 7.877.020 de euro, se desfașoara la Caja Magica. Alcaraz a fost invins in…

- Gabriela Prisacariu a ajuns in atenția publicului in anul 2015, cand a participat la competiția Supermodels by Catalin Botezatu, fiind desemnata la final caștigatoare. In atenția lui Dani Oțil a ajuns mult mai tarziu, dupa o prezentare de rochii de mireasa, intalnirea avand loc chiar in redacția Antenei…

- Ajuns la 61 de ani, Dan Bittman este unul dintre cei mai indragiți artiști din țara noastra. Solistul de la Holograf a avut mereu o viața plina și ocupata cu munca, insa asta a presupus sa iși sacrifice familia de multe ori. Desparțirea de femeia care i-a fost alaturi aproape toata viața a șocat pe…