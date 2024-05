Surse: Presedintele, Klaus Iohannis, a plecat azi intr-o vizita in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a plecat luni intr-o vizita in SUA, scrie BoardingPass, site specializat in știri din aviație. Seful statului a folosit același avion de lux cu care a mai fost anul trecut in Africa și Coreea de Sud. Liderul de la Cotroceni va efectua o vizita oficiala in Statele Unite incepand cu 6 mai…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a comentat retragerea doctorului Catalin Cirstoiu din cursa pentru alegerile locale din București. „Nu e un mare succes al alianței” PSD-PNL, a fost concluzia lui Iohannis, transmisa in cadrul unei conferințe de presa din Coreea.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este, in perioada 22 – 24 aprilie, intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat iarași din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

