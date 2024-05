Stiri pe aceeasi tema

- Conform statisticilor, hipertensiunea este, in continuare, principala cauza de deces la nivel mondial. Cifrele ne arata ca peste 900 de milioane de persoane de pe glob se confrunta cu aceasta problema.

- O lovitura cumplita la adresa drepturilor si libertatilor cetatenesti urmeaza sa aiba loc in perioada 27 mai - 1 iunie la Geneva. Este o lovitura de stat la nivel global, pregatita de mult timp, care va afecta cele 194 de state semnatare ale OMS ce vor fi chemate sa voteze Tratatul de Pandemie Globala…

- Banca Nationala a Elvetiei (BNS) a decis joi sa reduca dobanda de politica monetara, pentru prima data in ultimii doi ani, preluand astfel initiativa in raport cu alte mari banci centrale din intreaga lume care sunt asteptate sa urmeze exemplul in cursul acestui an, transmite AFP, conform AGERPRES.…

- Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum ar fi dementa de tip Alzheimer, migrenele sau consecintele unui accident vascular cerebral, au ajuns in prezent principala cauza la nivel mondial a problemelor de sanatate, conform unui studiu publicat vineri

- Pentru ca nu exista simptome in aceste cazuri, adesea pacienții ajung la medic cand boala este deja intr-un stadiu avansat. Din acest motiv, specialiștii recomanda consultul oftalmologic de rutina

- In conditiile in care boala cronica de rinichi afecteaza peste 850 de milioane de oameni din intreaga lume si este a opta cauza de deces la nivel mondial, aceasta zi este menita sa ne capteze atentia, fie si pentru cateva momente, asupra bolilor care ne pot afecta rinichii. Insa ne poate atrage atentia…

- Unii membri ai OPEC+, condusi de Arabia Saudita si Rusia, au convenit duminica sa prelungeasca reducerile productiei de petrol in trimestrul al doilea, au declarat surse citate de Reuters, informeaza news.ro. Arabia Saudita, liderul de facto al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC),…

Detalii din dosarul condamnarii lui Avram Gal, candidatul PSD la Campia Turzii care vindea burgeri cu foița de aur pe mii de euro: "inculpatul a speculat o perioada dificila din ultimii ani, intr-o societate vulnerabila, profitand de starea de temere resimtita la nivel mondial din cauza…