Vremea se răcește semnificativ în urmatoarele zile. Anunțul făcut de meteorologul ANM Vremea se schimba din nou. Dupa ce astazi si maine vom avea maxime chiar si de 27 de grade celsius, temperaturile vor scadea brusc in tara. Unde va fi cel mai rece, dar si cat va continua sa ploua aflam de la meteorologul de serviciu ANM care a facut declarații in exclusivitate pentru Realitatea PLUS."Racirea va fi de miercuri, astazi și maine ramanem cu o vreme calda, cu temperaturi maxime intre 22 și 28 de grade. De miercuri se racește și vom avea temperaturi maxime intre 14 și 24 de grade la nivelul țarii, atat miercuri cat și joi. De vineri urmeaza sa creasca temperaturile, iar pe parcursul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea intra intr-un proces semnificativ de racire din 17 aprilie. Ploi insemnate cantitativ in intreaga tara. Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara, iar probabilitatea pentru precipitatii, sub forma de ploaie, dar si mixte…

- Vremea in Banat Intervalul va debuta cu o vreme extrem de calda pentru luna aprilie, cu temperaturi maxime cuprinse in general intre 28 și 31 de grade Celsius. Racirea va fi accentuata in 17 aprilie, cand media temperaturilor maxime va fi de 12 grade Celsius, iar pana la finalul primei saptamani sunt…

- Gata cu vara din aprilie. Cel puțin pentru cateva zile. Astfel, daca de zile bune, temperaturile ajung aproape de 30 de grade°C, mijlocul saptamanii vine cu schimbari. In intervalul menționat, in Romania temperaturile vor fi mai mici și cu 20°C. La munte, temperaturile vor ajunge la -2° C, arata o prognoza…

- Cum va fi VREMEA pana in 21 aprilie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor scadea, dupa zilele cu 28 de grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 21 aprilie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor scadea, dupa zilele cu…

- "Am avut un weekend cu temperaturi destul de ridicate, record pentru luna martie. In aceasta dimineața este foarte cald; in capitala sunt 13 grade și urmeaza o zi chiar mai calda decat la finalul saptamanii. Temperaturile vor urca peste 31-32 de grade.Așteptam in capitala temperatura maxima de 30 de…

- Ultimele zile din februarie vor aduce valori termice maxime de 19 - 20 de grade in unele regiuni, iar temperaturile vor ramane ridicate si in urmatoarea luna, in timp ce precipitatiile vor fi mai consistente dupa data de 6 martie, se arata in prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea este in incalzire. La sfarșitul saptamanii, mai ales sambata și duminica, in partea de sud a țarii temperaturile vor ura la 20 de grade.Minimele vor fi in creștere la nivelul intregii țari, cu valori cuprinse intre -2 grade și 8,9 grade in sudul și vestul teritoriului. Așasar, temperaturile minime…

- Cum va fi VREMEA pana in 3 martie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor trece de 18…20 de grade. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 3 martie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor trece de 18…20 de grade. Prognoza meteo de la…