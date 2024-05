Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzeste si mai mult, meteorologii anunta pentru aceasta saptamina maxime termice de 25 grade Celsius, cu mult soare, noteaza Noi.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), a doua decada din aprilie incepe cu vreme varatica, cu valori termice maxime intre 20-25 grade Celsius.…

- Astazi, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei in regiunile sudice și sud-estice, iar in celelalte regiuni va deveni mai calda decat in mod obișnuit. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab in sudul teritoriului, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații…

- Dambovițenii nu scapa nici astazi de ploi. Precipitațiile se vor menține destul de insemnate cantitativ pe aproape tot parcursul zilei și in toate regiunile județului. Daca izolat mercurul din termometre va urca pana la 11 grade Celsius, in majoritatea regiunilor maxima zilei va fi de doar 8 grade.…

- In urmatoarea perioada scad și temperaturile, iar in unele zone maximele nu vor depași 1 – 2 grade, transmite la postul Digi24 Florinela Georgescu, director executiv ANM. "Traversam o perioada cu mai multe precipitații, era nevoie de ploaie. La munte, la altitudini de peste 1.700 metri vor fi lapovița…

- Un ciclon provenind din Mediterana perturba condițiile meteorologice in Europa, iar Romania nu este o excepție. Meteorologii avertizeaza ca un val de aer rece va aduce schimbari bruste in vremea din țara, inclusiv ninsori și lapovița. In prezent, Romania beneficiaza de o masa de aer cald, cu temperaturi…

- Dupa o ușoara racire a vremii in ultimele zile, luna februarie ar putea inregistra un nou record de caldura. Directorul ANM, Elena Mateescu, spune ca vremea este mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și ca valorile de temperatura vor continua sa creasca. „Traversam o perioada mai…

- Site-ul accuweather sugereaza ca este momentul sa facem schimbari in garderoba și sa ne pregatim pentru o primavara timpurie și extrem de calduroasa. De altfel, potrivit site-ului meteo, primavara va bate la ușa inca de la sfarșitul lunii februarie, cand ne va surprinde, pe data de 24, cu o temperatura…

