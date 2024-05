Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - Rapid, meci contand pentru etapa a 8-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 5 mai, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dan Petrescu a susținut azi o conferința de presa inainte de meciul cu Rapid (5 mai, ora 21:30) și a vorbit despre motivele pentru care a acceptat sa vina de acum la CFR Cluj. Antrenorul a acceptat sa o preia pe CFR Cluj cu trei meciuri ramase din play-off, deși inițial batuse palma cu Nelu Varga pentru…

- E o chestiune de timp pana cand Dan Petrescu va reveni oficial la CFR Cluj # Sursele Gazetei susțin ca SuperDan și-a intrat mai devreme in rol, el i-ar fi delegat pe Francisc Dican și Ovidiu Hoban sa se ocupe de echipa la partida cu Rapid (4-1) CFR Cluj a ramas fara antrenor dupa umilința din Cupa Romaniei,…

- FCSB a terminat sezonul regular al SuperLigii, urmata de Rapid și CFR Cluj. Dupa injumatațire, primele trei locuri sunt desparțite de cinci puncte, iar lupta pentru titlu se anunța una interesanta.

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…

- Inaintea ultimei etape, mai sunt de stabilit ultimele doua echipe care vor juca in play off, alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj si Universitatea Craiova. Farul ocupa locul cinci, cu 42 de puncte. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, nu a reusit desi merita sa invinga la Ovidiu CFR Cluj,…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, și-a facut calculele in lupta pentru titlu. El considera ca 5 victorii in etapele ramase din sezonul regulat, apoi doua rezultate pozitive in startul play-off-ului i-ar transforma pe roș-albaștri in campioni. Dupa 25 de etape din sezonul regulat, FCSB domina Superliga.…