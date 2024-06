Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca, in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD, atunci „candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale” si „se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca”. „Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale. Se va pune…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, care a castigat la alegerile de duminica un nou mandat, a declarat miercuri ca este in discutii cu colegii din partid si nu exclude sa isi asume si o candidatura la sefia USR. El a precizat ca a comunicat in partid ca nu vede o varianta serioasa decat un…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a afirmat luni ca isi asuma o candidatura pentru presedintia USR la urmatorul congres al formatiunii."O sa imi asum o candidatura pentru presedintia USR la urmatorul congres.

- Primarul reales al Timișoarei și primarița orașului Campulung, și ea realeasa, ar putea fi doi dintre membrii USR care intra in cursa pentru președinția USR, dupa demisia președintelui Catalin Drula.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, intr-o conferinta de presa, ca Romania are nevoie de un presedinte de dreapta si ca aceasta este miza cea mare. Fritz a subliniat ca nu isi doreste sa candideze la nicio functie in statul roman, in acest an, dar a afirmat ca isi…

- Astazi, Emanuel Soare și-a depus candidatura, din partea Alianței Dreapta Unita, pentru președinția Consiliului Județean Argeș. Citește și: Candidatul AUR la Primaria Pitești, Ionuț Codrea, și-a depus candidatura „Astazi am depus candidatura Alianței Dreapta Unita pentru Consiliul Județean Argeș. Emanuel…

- Fondator si fost presedinte al USR Timis, Cristian Mos va candida la Primaria Timisoara, urmand sa se lupte cu (inca) colegul sau de partid Dominic Fritz. Initial, in momentul „defectarii” din partid, in urma cu doua zile, Mos ar fi dorit sa candideze la presedintia CJ Timis. Potrivit unor surse, faptul…

- Catalin Drula a spus joi, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, ca este un posibil candidat la alegerile prezidențiale din partea Dreptei Unite, precizand ca un președinte de partid ar trebui sa poata ajunge la Cotroceni. Intrebat despre o posibila candidatura a Elenei Lasconi la prezidențiale,…