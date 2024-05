La Piața Centrală au apărut primele cireșe. Cît costă un kilogram De o saptamina la Piața Centrala din Balți au aparut primele cireșe in vinzare, insa, potrivit comercianților, cetațenii nu prea se grabesc sa le cumpere. Comercianții spun ca oamenii se arata intersați sa cumpere cireșe, insa din cauza faptului ca ele nu sint dulci, mulți dintre ei refuza sa mai cumpere aceste fructe, transmite Noi.md cu referire la Tvn.md. „Gusta și se duc ca nu e dulce. N Citeste articolul mai departe pe noi.md…

