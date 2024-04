Au apărut primii cartofi noi românești. De necrezut cât costă un kilogram, în piețe Fiind primavara, in piețele romanești au aparut fructe și legume de sezon, pe care mulți ar vrea sa le cumpere, pentru o dieta cat mai variata. Doar ca, așa cum s-a intamplat in prima faza cu urzicile, de exemplu, multe legume au prețuri destul de piperate pentru buzunarele celor care trec pragul piețelor. Așa ca […] The post Au aparut primii cartofi noi romanești. De necrezut cat costa un kilogram, in piețe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

