Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Familiei este sarbatorita in fiecare an pe 15 mai, cu scopul de a evidenția importanța familiei in dezvoltarea societații. Cu aceasta ocazie, Primarul General al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a facut un mesaj catre cetațenii. El a postat o fotografie draguța cu soția și copiii…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de Paște, noteaza Noi.md. "Sarbatorile de Paști sint cele mai luminate, frumoase și așteptate de noi toți. In aceasta perioada, ne ducem la parinți și ii așteptam pe cei dragi acasa. Primaria municipiului Chișinau va dorește sarbatori…

- Astazi se implinesc 38 de ani de la cea mai mare catastrofa nucleara din istoria omenirii, provocata de explozia reactorului Nr.4 al centralei nucleare de la Cernobil, Ucraina. La lichidarea consecințelor avariei nucleare au participat peste 3.500 de moldoveni, iar mai mult jumatate dintre aceștia nu…

- Victimele Pogromului de la Chișinau din aprilie 1903, care a luat 49 de vieți și a lasat sute de raniți, au fost comemorate astazi, in capitala. Evenimentul a avut loc in cadrul tradiționalei ceremonii de la monumentul din Parcul „Alunelul”, unde, anterior, se afla cimitirul evreiesc, menționeaza primarul…

- Astazi, este marcata Ziua Mondiala a Teatrului. Cu acest prilej, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare, noteaza Noi.md. "Dragi membri ai comunitații teatrale, Va adresez sincere felicitari cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, insoțite de ginduri de prosperitate,…

- Primarul General al municipiului Chișinau promite primele parcari inchise in capitala, in cel mult șase luni, iar podul de pe Mihai Viteazul ramane parțial funcțional pana in primavara viitoare. Ion Ceban este invitatul de astazi de la UNInterviu pentru UNIMEDIA și a vorbit despre cele mai stringente…

- In toate sectoarele capitalei, atit ziua cit și pe parcursul nopții, serviciile municipale intervin cu lucrari de salubrizare, spalare a trotuarelor și carosabilului, curațare a copacilor și amenajare a spațiilor verzi. In urmatoarele saptamini, Primaria Chișinau va lansa campania „Salubrizarea de primavara”,…

- Primarul General, Ion Ceban, a avut o intrevedere cu președintele organizației YMCA Moldova, Dumitru Roibu, in contextul lansarii oficiale a unui proiect adresat pedagogilor din municipiul Chișinau, care are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, in baza unui curs de activitați…