Fotbal: Campionatul Braziliei a fost suspendat. Care este motivul

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat prețul biletelor pentru amicalele naționalei Romaniei cu Bulgaria și Liechtenstein, ultimele inainte de EURO 2024. Vineri, 17 mai, vor fi puse in vanzare. Astfel, Romania - Bulgaria se va juca pe 4 iunie de la ora 21:30, iar Romania - Liechtenstein pe 7 iunie,…

- Ascensiunea a lui Jannik Sinner a starnit un mare interes pentru tenis in Italia, țara sa natala. Directorul turneului Openului Italiei susține ca meciurile sale sunt urmarite ca și meciurile de fotbal. In total, șase italieni sunt clasați in primi 100 jucatori de tenis din lume, potrivit mediafax.

- Sezonul de primavara al Ligii a V-a s-a reluat la finele saptamanii trecute cu meciurile etapei a X-a, prima din retur. In Seria I, toate partidele s-au incheiat cu victoria formațiilor gazda. In Seria a II-a, Larix Dornișoara și-a marit avansul in fruntea ierarhiei dupa ce a caștigat duelul cu ultima…

- Portarul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, recent convocat in lotul Germaniei, va rata meciurile amicale cu Franta si Tarile de Jos din cauza unei accidentari, a anuntat miercuri Federatia Germana de Fotbal, potrivit news.ro. Jucatorul de 37 de ani s-a accidentat la un muschi de la piciorul stang…

- Federația Maghiara de Fotbal a anunțat ca a vandut in doar 5 ore un total de 30.000 de abonamente pentru meciurile pe care naționala de fotbal le va disputa in acest an la Budapesta. 2024 va fi un an aglomerat pentru naționala de fotbal maghiara. Vecinii Romaniei vor juca 4 amicale inaintea EURO, sunt…