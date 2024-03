Arena „Arcul de Triumf“ a avut de suferit ca urmare a incidentelor violente de la partida de fotbal Dinamo – UTA 1-0, care s-a disputat aseara. Stadionul emblematic al rugby-ului romanesc, „Arcul de Triumf” din București, a fost martorul unor scene dezolante vineri seara, in timpul partidei de fotbal dintre Dinamo și UTA . Incidentele violente, provocate de ultrașii echipei „cainilor”, au lasat urme adanci atat in infrastructura stadionului, cat și in memoria suporterilor prezenți. Ultrașii au aruncat repetat torțe și petarde pe teren, deteriorand suprafața hibrida a gazonului și rupand mai multe…