- Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului Trophee Clarins (WTA 125), dupa ce a intrecut-o pe chinezoaica Lin Zhu cu scorul de 0-6, 6-1, 6-1. Ruse a avut nevoie de o ora si 34 de minute pentru a trece de a cincea favorita. Meciul a avut o desfasurare neasteptata, insa…

- Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal la Trofeul Clarins, dupa ce a invins-o pe Vera Zvonareva (fosta ocupanta a locului 2 in clasamentul mondial) in calificarile turneului „WTA 125” de la Paris.

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) a invins-o pe Barbora Krejcikova (28 de ani, 27 WTA), scor 2-6, 6-0, 6-2, și s-a calificat in „șaisprezecimile” turneului de la Madrid. „Nu sunt genul care se uita peste fileu. Daca eu sunt bine, pe asta ma focusez oricum. Mi se pare ca am șansele mele și ca sunt…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in turul trei la Madrid, dupa ce a eliminat-o vineri pe Barbora Krejcikova, jucatoare din Cehia, care a castigat Roland Garros. Cristian a pierdut primul set (2-6), dar a dominat apoi autoritar – 6-0, 6-2 in seturile doi si trei. The post Jaqueline Cristian a invins…

- ​Gabriela Ruse a fost cea mai activa jucatoare a Romaniei in circuitul WTA, reușind sa ajunga pana in sferturile turneului de la Rouen. Aceasta performanța i-a adus un salt important in ierarhia mondiala.

- Echipa germana Bayern Munchen a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea londoneza Arsenal, calificandu-se in semifinalele Ligii Campionilor. Manuel Neuer a stabilit un nou record al competitiei, potrivit news.ro

- ​Gabriela Ruse s-a calificat in optimile turneului „WTA 250” de la Rouen, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Nao Hibino (locul 85 mondial), scor 6-2, 6-1. Venita din calificari, Gabriela va da in turul urmator peste franțuzoaica Clara Burel (44 WTA / favorita 7). Ea a invins-o pe Katarina Zavatska…

- Cea mai mare surpriza a inceputului de an in circuitul ATP s-a consemnat in aceasta noapte: Novak Djokovic a fost eliminat in turul al treilea al turneului de la Indian Wells! Sarbul a fost invins surprinzator de italianul Luca Nardi (20 de ani, locul 123 mondial), care s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, obținand…