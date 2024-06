Ionel Sandu, candidatul AUR, la Primaria Municipiului Vaslui, are un mesaj pentru vasluienii plecați la munca in strainatate: “va aștept sa va intoarceți acasa, cu afacerile pe care le-ați deprins acolo, cu meseriile prin care ați cucerit lumea intreaga, cu familiile voastre”. Omul de afaceri, inițiator al proiectului “Luna diasporei”, ii indeamna sa-și indrepte atenția […] Articolul Ionel Sandu (AUR), mesaj pentru vasluienii plecați in pribegie: “va aștept sa va intoarceți acasa, cu afacerile pe care le-ați deprins acolo” (P) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .