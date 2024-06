Stiri pe aceeasi tema

- GHINIONIST…Omul de afaceri Fanel Bogos pare lovit de ghinion si belelele se tin lant la firma pe care o conduce. Dupa o serie de probleme, iata ca un incendiu de proportii, izbucnit sambata seara, la depozitul de furaje din Salcioara, comuna Banca, aduce, inca o data, Vanbet-ul in prim plan. Alarma…

- GRAV… Trei tineri, impatimiți ai vehiculelor pe doua roți, și-au pierdut viața dupa ce unul dintre ei a efectuat o manevra periculoasa. A urmat un accident teribil in urma caruia doi barbați de 27 și 35 de ani, alaturi de o tanara de 25 de ani, din județele Galați și Iași, și-au pierdut viața. Conform…

- Fostul șef al piețelor a scapat cu o simpla amenda dupa ce a fost prins baut la volan in centrul Iașului. La ora actuala șef de serviciu in cadrul Termoservice SA, Cristinel Starica i-a convins pe judecatori ca este om serios și cu frica lui Dumnezeu. Starica a fost oprit de polițiști in seara zilei…

- SANATATE DE LA FRUCTE … Importanta fructelor in alimentatie este uriasa, ele nu se pot separa de legume din meniul fiecaruia dintre noi. Consumul de fructe are numeroase beneficii pentru sanatate, reducand riscul bolilor cronice. Fructele ofera nutrienti vitali organismului, ajutandu-ne sa ne mentinem…

- EXEMPLU… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei “Doneaza sange, salveaza o viața”. Astfel, 30 de jandarmi s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad pentru a dona sange, contribuind prin acest gest la salvarea de vieți omenești. Aceasta campanie, inițiata, de altfel, de Jandarmeria…

- DUREROS… Un tanar de 29 de ani din municipiul Huși, șofer pe camion in Germania, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier. Francisc Cioloca nu a avut nicio șansa sa scape cu viața, dupa ce vehiculul de mare tonaj pe care il conducea pe autostrada A7, in direcția Wurzburg, a intrat in coliziune…

- GRAV… Primarul comunei Gherghești, Neculai Nixon Ibanescu, a scapat ca prin urechile acului dintr-un accident, care-i putea fi fatal. La Ivești, a ieșit dintr-un drum lateral și a fost izbit violent, chiar in portiera sa de o șoferița fara experiența. Accidentul a fost atat de puternic, incat mașina…

- Clinica „Veronica”, primul spital social din tara construit din donatii și destinat mamelor si copiilor saraci, a fost inaugurata la Iași, vineri, de Ziua Internationala a Femeii. IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a oficiat o ceremonie religioasa in prezenta autoritatilor locale, reprezentantilor…