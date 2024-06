Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei l-a acuzat pe primarul general, Nicușor Dan, ca „a mințit” cu privire la depunerea a doua proiecte pe linia de finanțare deschisa la 1 februarie de Ministerul Energiei.

- Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL pentru Primaria Timișoara, va transforma Timișoara in cel mai mare centru economic din vestul țarii. Robu vrea sa readuca orașul la statutul de altadata și va susține dezvoltarea afacerilor pe plan local. Pentru realizarea acestui obiectiv, Nicolae Robu are…

- Decizie incredibila luata de primarul Timișoarei, Dominic Fritz! Acesta i-a retras toate atribuțiile viceprimarului PNL Cosmin Tabara. Mutarea vine dupa ce aseara Fritz a fost huiduit de echipa de campanie a AUR Timiș. Candidatul AUR Timiș la Primaria Timișoara, Ilie Vasile Sirbu, este fostul consilier…

- UPDATE, 8 mai – Incendiul cu degajari de fum se manifesta in continuare la groapa de gunoi a municipiului Galați, in zona Tirighina. Pompierii galațeni intervin inca de ieri, insa situația din teren impune prezența acestora pentru cel puțin 12 ore. Incendiul se manifesta acum pe aproximativ doua hectare…

- Promovata in urma cu ceva timp, dar lasata deoparte din cauza ca nu se putea aplica in realitate, ideea transferului rețelei de transport și distribuție a energiei termice produse de Colterm este din nou adusa in prim plan. Primaria Timișoara reia demersul și a intocmit o hotarare de consiliu local…

- Alianța pentru Unitatea Romanilor a anunțat ca Ilie Vasile Sirbu va fi candidatul formațiunii pentru Primaria Timișoara. Fost ziarist, Ilie Sirbu a candidat independent in 2020 pentru funcția de primar al Timișoarei, fiindu susținut atunci de AUR. Dupa alegeri s-a alaturat viceprimarului liberal Cosmin…

- Ilie Vasile Sirbu va candidat din partea AUR pentru funcția de primar al municipiului Timișoara. Fost ziarist, Ilie Sirbu a candidat independent in 2020 la Primaria Timișoara, susținut de AUR. „Au trecut 34 de ani de cand timișorenii au restabilit ordinea fireasca a drumului libertații poporului roman…

- „Revenind la prioritațile momentului, va anunț ca principalul efort va fi, in urmatoarele doua saptamani, sa imbunatațim mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de baza.Am vazut ca inflația a revenit pe traiectorie descendenta, iar BNR prevede ca va ajunge sub 5% pana…