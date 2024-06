Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de deznaționalizare este tot mai puternic la Carei dupa 16 ani in care romanii din oraș nu au fost reprezentați la nivel de conducere. In ultimii 16 ani romanii nu au avut niciun reprezentant in conducerea orașului deși, cu obraznicia caracteristica, administratorii paginii de campanie a udemerisților…

- "Exista incalcari ale legislatiei din Romania. Vorbim de incompatibilitatea in ceea ce priveste efectuarea de consultatii medicale la niste clinici private, in timpul exercitarii unui mandat de manager al unui spital public, fapt neconform cu legea incompatibilitatilor din Romania.Vorbim despre suspiciunile…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat, așa-zisul „bac al olimpicilor” va avea loc in perioada 7 mai – 4 iunie, potrivit ordinului Ministerului Educației publicat recent in Monitorul Oficial. Candidații se pot inscrie in perioada 7 – 10 mai. Aceasta sesiune este dedicata absolvenților de liceu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca discutiile despre candidatii la alegerile prezidentiale vor avea loc, intre PNL si PSD, dupa alegerile din data de 9 iunie. Ciuca admite ca, daca cele doua mari partide vor avea candidati separati, „se poate intampla” ca unul dintre candidatii PSD sau PNL sa…

- Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj a scos la concurs trei posturi de medic: un post de medic specialist Chirurgie generala la Secția Chirurgie generala; un post de medic specialist Radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie și imagistica medicala;…

- Poliția Romana anunța ca desfașoara un concurs pentru ocuparea a 60 de posturi de agent de poliție, dintre care un numar semnificativ sunt dedicate conducatorilor de caini. O noutate majora in procesul de selecție este primul criteriu “nescris”: iubirea și ingrijirea animalelor. Candidații interesați…

- Partidul Umanist Social Liberal continua seria evenimentelor de lansare a candidaților pentru alegerile locale, urmand ca la finalul acestei saptamani sa fie anunțați candidații din județele Giurgiu, Bihor și Bistrița-Nasaud.