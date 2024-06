O nouă imagine din spațiu i-a uimit pe astronomi O noua fotografie a unui proplid a sporit și mai mult misterul acestor locuri rezistente la distrugeri in care se formeaza planetele. In nebuloasa Orion se gasesc multe obiecte ciudate in forma de picaturi. Acestea se aseamana la exterior cu cometele și sint proplide. Acestea sint discuri care formeaza planete și care se gasesc in jurul stelelor tinere. Astronomii sint nedumeriți de existența l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce apare intr-o noua imagine realizata prin telescop ca o mana fantomatica ce se intinde prin univers spre o galaxie lipsita de aparare este un fenomen cosmic rar intalnit, dezvaluie astronomii, potrivit CNN.

- Telescopul spațial James Webb al NASA a capturat cele mai clare imagini in infraroșu, de pana acum, ale unei porțiuni marite a unuia dintre cele mai deosebite obiecte cosmice: Nebuloasa „Cap de cal”. Aceste observații arata partea superioara a „coamei de cal” sau marginea acestei nebuloase iconice intr-o…

- Pagina web www.executari.com anunța scoaterea la vanzare, prin licitație publica, a unei proprietați industriale aflata pe strada Baneasa din Targu Mureș, cu o suprafața de 3.527 de metri patrați, plus terenul aferent de 7.043 de metri patrați. Potrivit sursei citate, licitația pornește de la un preț…

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spațial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere ingrediente chimice obișnuite gasite in oțet, in ințepaturile de furnici și ...chiar in celebra bautura alcoolica margarita, potrivit NASA, scrie observatornews.ro .

- Astronomii au studiat recent doua stele cu ajutorul telescopului spațial James Webb. In timp cercetarilor, experții au descoperit in jurul corpurilor cerești ingrediente chimice care se gasesc in general in oțet, in ințepaturile de furnici și in celebra bautura alcoolica margarita. Așadar, NASA a descoperit…

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in bautura margarita, a anuntat NASA, informeaza CNN.

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice banale care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in margarita, a anuntat NASA, potrivit CNN și News.ro.

- Transformarea baii fara a recurge la o renovare majora poate parea o provocare, dar cu cateva trucuri inteligente și schimbari minore, poți revitaliza complet acest spațiu. Chiar daca bugetul sau timpul nu iți permit o renovare completa, exista multe modalitați de a adauga stil, funcționalitate și o…