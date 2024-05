Cireșele de import, mai scumpe decât mielul de Paște! Cu cât se vinde kilogramul în piețe: pensionarii sunt revoltați Cireșele importate din Spania și Grecia au aparut in mai toate piețele din țara. Deși sunt tentante, oamenii trec neputincioși pe langa tarabe din lipsa banilor. La Ploiești, un kilogram costa și 75 de lei.Reporter: Nu cumparati?Pensionar: Da cum sa nu? La pensia mea, ma duc sa cumpar 5 kg: are sa mi dea restul? Noi abia ne ducem viata de la o zi la alta, ce sa mai cumparam? Alea sunt fudulie. Cine ia sa ia de 10 lei 2 cirese.Reporter: Cumparati?Pensionar 1: Nu, sunt foarte scumpe. Va dati seama: aproape 2 kg de carne.Pensionar 2: Ala e pret de cumparat acum? 75 de lei pe timpurile astea? Asteptam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

