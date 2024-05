Inflația în zona euro s-a stabilizat în luna aprilie Inflația in zona euro s-a stabilizat! Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a stabilizat in luna aprilie. In paralel, economia zonei euro a revenit pe crestere in primul trimestru, dupa o usoara contractie in ultimele trei luni ale anului trecut, informeaza AFP . Potrivit unei estimari preliminare publicate de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la 2,4% in luna aprilie 2024, in linie cu estimarile analistilor. Mai important, inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform noilor prognoze ale FMI, dupa un avans de 2,1% anul trecut, economia va creste la 2,8% anul acesta, urmand sa accelereze pana la 3,6% in 2025. In octombrie, FMI estima un avans de 3,8% al PIB-ului Romaniei in 2024.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest…

- „Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost deciziile juste! Si in continuare vom lua masurile necesare astfel…

- Veniturile companiei in primul trimestru au totalizat 592,6 miliarde de dolari noi din Taiwan, in crestere cu 16,5% fata de anul precedent. TSMC este cel mai mare producator de semiconductori din lume, care fabrica cipuri pentru companii precum Apple si Nvidia. Semiconductorii, cum ar fi cei proiectati…

- Prețurile locuințelor inregistreaza tendințe contradictorii in diverse state ale Uniunii Europene. Daca in Germania prețurile locuințelor au scazut, in zona Europei de Est majorarea este una substanțiala.

- Pe o baza anuala, educatia a inregistrat din nou cea mai mare crestere a costurilor, cu 104% anual, urmata de hoteluri, restaurante si cafenele cu 95% si sanatate cu 80%. Turcia a lansat un efort concertat pentru a combate inflatia tot mai ridicata, cu cresteri ale ratei dobanzii cheie, cel mai recent…

- Economia o ia la vale! Romania, printre țarile cu cea mai puternica scadere a PIB din UE Economia o ia la vale! Romania, printre țarile cu cea mai puternica scadere a PIB din UE Produsul Intern Brut (PIB) al Zonei euro și Uniunii Europene a stagnat, in ultimul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul…

- Decizia era asteptata pe scara larga, deoarece banca a indicat in ianuarie ca cresterea sa de 2,50 de puncte procentuale va fi ultima in acest an, in pofida inflatiei aflata la nivelul de aproximativ 65%. Preturile de consum din tara cu 85 de milioane de locuitori au crescut luna trecuta cu 6,7% fata…

- Rata de creștere a prețurilor de consum in Turcia s-a accelerat in ianuarie, atingind un maxim al ultimelor 14 luni. Potrivit institutului de statistica al țarii (Turkstat), rata inflației a fost de 64,9% in ritm anual, in creștere de la 64,8% in decembrie. Analiștii anticipasera, in medie, o incetinire…