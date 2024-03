Persoanele care vor suna la 112 vor putea fi localizate prin satelit și nu va mai fi nevoie sa furnizeze locul exact in care se afla, potrivit unei propuneri legislative care a trecut de Parlament și merge la promulgare. Deputatii au adoptat proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 48/2023 privind unele masuri in […] The post Schimbare importanta in Sistemul național unic pentru apeluri de urgența. Cum vor fi localizate persoanele care suna la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .