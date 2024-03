Persoanele care donează sânge de cel puțin trei ori pe an ar putea beneficia de reducerea impozitelor pe clădiri și terenuri Autoritațile locale vor putea stabili acordarea de reduceri la impozitul pe cladirile și la cel pe terenurile deținute de cei ce doneaza sange de cel puțin trei ori intr-un an, potrivit unei propuneri legislative ce va ajunge la votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, cu propunere de adoptare. Proiectul legislativ vizeaza, de fapt, modificarea […] The post Persoanele care doneaza sange de cel puțin trei ori pe an ar putea beneficia de reducerea impozitelor pe cladiri și terenuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

