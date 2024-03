Oficial, a început primăvara astronomică. Astăzi ziua este egală cu noaptea. Tradiţii şi superstiţii la început de an agrar Echinoctiul de primavara reprezinta momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice. Fenomenul se va produce in miercuri, 20 martie, la ora 05.06, ora Romaniei. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie se dovedeste a fi destul de capricioasa, ne apropiem de momentul echinoctiului de […] The post Oficial, a inceput primavara astronomica. Astazi ziua este egala cu noaptea. Traditii si superstitii la inceput de an agrar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

