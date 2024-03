Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni a murit din cauza rujeolei, aceasta nefiind vaccinata ROR, informeaza un comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau remis, joi, la solicitarea AGERPRES. „Pacienta, in varsta de 1 an si 6 luni, a fost supusa unui transplant hepatic de la donator…

- Mioara Roman s-a stins din viața noaptea trecuta, dupa o lunga suferința provocata de bolile cu care se confrunta. Oana Roman, fiica ei, a fost cea care a facut tragicul anunț și tot ea a dezvaluit și cauza morții. Cum și-a dat ultima suflare regretata jurnalista și care a fost ultima ei dorința. Cum…

- O romanca de 35 de ani a murit dupa ce și-a facut patru operații estetice, toate in aceeași zi. Femeia a platit 8.000 de euro pentru toate. Atrasa de prețurile reduse, Raluca a mers la o clinica din Turcia dorind sa-și faca mai multe modificari la aspectul sau fizic. A platit o suma de 8.000 de […]

- Tanara, in varsta de 26 de ani, a mers in Turcia pentru a-și face o intervenție estetica, dar situația a luat o intorsatura tragica. La doar o saptamana, s-a prabușit din picioare și a lasat in urma trei copii, o familie indurerata și multe intrebari.

- O romanca a trait un adevarat coșmar dupa ce și-a propus sa-și imbunatațeasca aspectul prin operații estetice in Turcia. Femeia, a carei identitate este pastrata in anonimat, și-a dorit sa atinga standardele frumuseții, platind o suma considerabila pentru proceduri estetice intr-o clinica din țara vecina.…

- Sfarșit tragic pentru o batrana in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor, femeia s-a stins din viața dupa ce a primit o factura la apa in valoare de 15.000 de euro. Prețul nu era insa cel real, compania de apa trimisese un consum greșit.

- Renumitul bucatar australian Bill Granger - "nasul" painii prajite cu avocado - a murit la varsta de 54 de ani, transmite BBC, citat de news.ro.El a murit intr-un spital din Londra, in ziua de Craciun, la varsta de 54 de ani, cu sotia si cele trei fiice alaturi de el. "Va fi tinut minte ca…