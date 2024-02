Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni a murit din cauza rujeolei, aceasta nefiind vaccinata ROR, informeaza un comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau remis, joi, la solicitarea AGERPRES. ‘Pacienta, in varsta de 1 an si 6 luni, a fost supusa unui transplant hepatic de la donator…

- Conform Institutului National de Sanatate Publica, pana la aceasta data, in Romania au fost notificate 6.589 de cazuri confirmate cu rujeola, din care 8 decese. Intre ultimele doua confirmate, unul este al unei fetițe din Bacau. Decesul a fost raportat de autoritați la un copil in varsta de 1 an, fetita,…

- Postare Facebook/Scoala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud: Cu regret anunțam trecerea in eternitate a profesorului de matematica și mulți ani director al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu”, CIUCUR IOAN. Ciucur Ioan a fost un profesor și un director iubit și stimat de catre elevii…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres. Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau opt…

- Medicul psihiatru Mircea Lazarean a murit in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de familie și apropiați. Medicul Lazarean suferea de mai mulți ani de o boala incurabila. Doctorul Mircea Lazarean a fost unul dintre cei mai apreciați medici specializat in neurologie și psihiatrie din Vrancea. Acesta…

- Este a douazecea zi in care salariații DSP Vrancea protesteaza in fața instituției. Și in aceasta dimineața, in ciuda vremii nefavorabile, zeci de angajați ai DSP Vrancea au continuat acțiunea de protest inceputa pe 15 noiembrie, acțiune care are loc, de altfel, in Direcțiile de Sanatate Publica din…

- Intrerupt de cele doua zile libere de saptamana trecuta, protestul angajaților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a continuat astazi. Protestatarii au ieșit in fața instituției, an ciuda frigului și ninsorii, cerand salarii decente, egale cu cele ale angajaților din casele de asigurari de sanatate.…