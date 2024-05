Stiri pe aceeasi tema

- Raisa, micuța de 2 ani si 5 luni, din comuna Breasta, județul Dolj, care a disparut luni, 27 mai, din fata locuintei, unde se juca, și a fost gasita moarta marți, 28 mai, a fost ucisa cu cruzime, potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3. Principalul suspect a fost reținut.Va…

- Rezultatele necropsiei arata ca Raisa, fetița din Dolj care a fost gasita fara suflare marți, a avut parte de o moarte violenta. Incadrarea a fost schimbata in omor, din ucidere din culpa. Zeci de persoane au fost audiate pana acum.

- Ies la iveala informații care confirma faptul ca micuța Raisa a fost ucisa cu cruzime.Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare.

- Se fac audieri-maraton in cazul Raisei, fetița de doi ani și jumatate din Dolj, care a disparut din curtea casei in timp ce se juca. Copila a fost gasita moarta pe camp, la doar cateva sute de metri de locuinta. Printre cei suspectați de anchetatori se afla inclusiv membri ai familiei victimei.Descoperirea…

