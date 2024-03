Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Trezoreriei din Marea Britanie, Jeremy Hunt, afirma ca Londra are "foarte putina incredere" in declaratiile Rusiei cu privire la atacul de la sala de concerte din Moscova, acuzand-o ca a creat o "perdea de fum de propaganda" pentru a-si apara asaltul asupra Ucrainei, insa in acelasi timp…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat joi Rusia de utilizarea de rachete de fabricatie nord-coreeana pentru a efectua lovituri sangeroase in Ucraina impotriva unor tinte civile, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Vorbim despre rachete balistice Hwasong-11 (KN-23/24) (…) Potrivit anchetei…

- Publicația de investigație ucraineana Bihus.info a relatat pe 5 februarie ca Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) s-a aflat in spatele supravegherii ilegale a jurnaliștiilor sai, dupa apariția in mediul online a unei inregistrari video in care unii dintre angajați ar fi consumat droguri in timpul…

- Oleg Stegachev, comandantul echipajului unui bombardier strategic rusesc Tu-95, a fost impușcat in orașul Engels din Rusia, a anunțat sambata, 3 februarie, agenția de informații militare a Ucrainei (GUR), potrivit The Kyiv Independent.Rusia a folosit in mod regulat baza aeriana Engels, situata la aproximativ…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca a descoperit o frauda de circa 1,5 miliarde de grivne (echivalentul a 39 – 40 de milioane de dolari) in procedurile de achiziții de armament ale Ucrainei. Presa occidentala citeaza un comunicat al SBU care anunța ca frauda a fost posibila in urma…

- Parchetul rus a cerut joi, 18 ianuarie, aproape cinci ani de inchisoare pentru "extremism" impotriva lui Igor Ghirkin, un nationalist fervent devenit un critic direct la adresa Kremlinului si a strategiei sale militare din Ucraina, scrie Agerpres preluand AFP.Ghirkin, fost comandant al separatistilor…

- Rachete furnizate de Coreea de Nord Rusiei au fost folosite in cadrul unor atacuri de anvergura lansate in ultimele zile asupra Ucrainei, a declarat joi Casa Alba, care a denuntat o „escaladare consecutiva si ingrijoratoare” a sprijinului Phenianului fata de Moscova, transmite AFP. „Informatiile noastre…

- SUA transmite ca va impune sancțiuni suplimentare celor care vor facilita transferuri de arme intre Coreea de Nord și Rusia, dupa ce un raport al Consiliului National de Securitate al Casei Albe a descoperit ca nord-coreenii au furnizat rușilor rachete balistice, care au fost folosite in loviturile…