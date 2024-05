Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat un Ghid destinat alegatorilor care doresc sa voteze la secțiile de votare organizate in straianatate la alegerile pentru Parlamentul European. Numarul secțiilor de votare este mai mult decat dublu fața de cele de la alegerile din 2019.

- Alianța Dreapta Unita (ADU) anunța ca a contestat in instanța o decizie a Biroului Electoral Central (BEC), care a hotarat ca alianța poate avea un singur reprezentant in Biroul Electoral pentru Secțiile de Votare din Strainatate.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana face un apel la romanii din diaspora pentru a se inscrie in Registrul Electoral, disponibil din 1 aprilie. Intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook , dintr-un interviu de la Protv, Geoana subliniaza importanța alegerilor din acest an pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe pe site-ul sau a publicat informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, in cadrul sect

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, pe pagina sa de internet, informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an. Potrivit unui comunicat MAE, documentul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, marți, pe pagina sa de internet, informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, pe site-ul sau, informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

- Ministerul Afacerilor Externe a informat luni ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ministrului privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani, in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru presedintele Romaniei sau la alegerile…