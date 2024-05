Stiri pe aceeasi tema

- Statul le-a declarat „razboi” proprietarilor de apartamente și case din Romania! De la data de 1 iulie 2024, vor avea de plata 70% impozit catre stat, in loc de 16%.CITEȘTE AICI CUM POȚI SCAPA DE TAXA COLOSALA

- Nu a trecut nicio zi de la declarațiile despre corecții fiscal-bugetare dureroase, facute de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, ca Guvernul a și scos de la sertar legea prin care, de la 1 iulie 2024, proprietarii care inchiriaza locuințe vor fi impozitați cu 70% din veniturile…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…

- Potrivit legislației in vigoare, anumiți conducatori auto nu mai sunt obligati sa plateasca impozit auto in acest an. Proprietarii de mașini din Romania sunt obligați sa plateasca impozitul auto la plafoanele stabilite, insa in Codul Fiscal sunt menționate categoriile de șoferi care sunt scutiți de…

- Proprietarii de vehicule istorice, definite conform legislației in vigoare, au fost scutiți de la plata impozitului auto de-a lungul timpului. De asemenea, cei care dețin autovehicule electrice sau care au handicap grav sau accentuat au primit aceasta derogare.Pentru a obține scutirea de la plata impozitului…

- ”Trebuie sa fim atenti si circumspecti la orice miscare fiscala care promite schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor, pentru ca introducerea amatoristica a unei astfel de mutari poate produce monstri. Evaziune fiscala, distrugerea unor afaceri mici si mijlocii, munca la negru sau la gri, explozie…

- Proprietarii de caini periculoși sunt obligați sa iși inregistreze animalele la poliție. In plus, trebuie sa plateasca in fiecare an și o asigurare, altfel risca amenzi usturatoare. O astfel de polița poate ajunge chiar și la doua mii de euro.

- Rezultatul activitatilor derulate in 2023 pe linia prevenirii si sanctionarii faptelor de evaziune fiscala s-a concretizat prin recuperarea unor prejudicii in valoare de 8.110.700 de lei (creștere de aproximativ 55% fața de anul 2022), dintre care 1.980.500 de lei prin dispunerea de masuri asiguratorii,…