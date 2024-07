Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 10 iulie, la Washington, acolo unde este prezent la Summitul NATO, ca taxele nu vor crește spectaculos in perioada urmatoare, pentru ca este an electoral, dar totul se va schimba dupa alegeri.„Nu ne asteapta nicio criza economica, nu ne asteapta cresteri fantastice de taxe, dar nici nu cred ca putem sa ne asteptam la austeritate guvernamentala in an electoral. Sigur, deficitul va fi considerabil mai mare decat 3%, care este considerat optim, dar nu ma astept sa apara o situatie extraordinara, sa avem criza, sa crestem taxele si alte lucruri”, a…