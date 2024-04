Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca autostrada Comarnic-Brașov va fi construita in parteneriat public-privat. „Am spus și in Qatar, și la Abu Dhabi și o spun: Comarnic-Brașov se va face in parteneriat public-privat, pentru ca sunt in jur de 4-5 miliarde de euro și, știm, pe banii atrași…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate, joi, cu mediul de afaceri din Timis. „Scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate astazi cu mediul…

- ”Portul Constanta a devenit cel mai important hub de distributie a marfurilor la Marea Neagra pentru Europa Centrala si de Est! Dezvoltarea capacitatii acestuia este absolut necesara pentru intarirea rolului cheie de platforma logistica, in perspectiva procesului de redresare si reconstructie a Ucrainei”,…

- „Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost deciziile juste! Si in continuare vom lua masurile necesare astfel…

- Marcel Ciolacu a declarat ca il cunoaste pe Cristian Popescu Piedone de 30 de ani si are respect pentru el, insa nu considera ca acesta are anvergura pentru a fi primarul Capitalei. „Imi pun intrebarea: dupa ce trece fumul de la gratare, ce program ramane in urma? Niciunul”, a spus Marcel Ciolacu. „Domnul…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…

- ”Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat «Sa Salvezi Romania»!”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…