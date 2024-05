Șvaițer de Dobrogea Odinioara, inainte de Sarbatorile Pascale, mergeam la un cioban din Constanța pentru a cumpara nu doar un miel, conformandu-ma tradiției, ci și o roata de cașcaval de Dobrogea, un preparat considerat de mai toți ca fiind de departe cel mai savuros aliment produs din laptele inchegat. La asta m-a dus gandul privind partida dintre Farul […] The post Șvaițer de Dobrogea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

