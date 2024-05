Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru promovarea in Superliga a intrat in linie dreapta. Unirea Slobozia a deja promovata, in timp ce Gloria Buzau, Csikszereda și CS Mioveni lupta pentru al doilea loc care duce in Superliga. Iar celelalte doua vor ocupa cele doua locuri de baraj. Echipele cu drept promovare mai au trei etape…

- Team-building-ul cu paintball este o forma interesanta de activitate de grup care combina elemente de sport, strategie și cooperare. Sesiunile organizate pe un teren de paintball, pentru echipele de companie, pot aduce multe beneficii, atat la nivel individual, cat și pentru intreaga organizație.5 avantaje…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Universitatea Craiova vor fi fața in fața duminica, de la ora 19:00, intr-o partida contand pentru runda #5 din play-off-ul Superligii. Duelul din Covasna va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii…

- Corvinul Hunedoara - Unirea Slobozia se joaca miercuri, de la 19:00, in etapa #3 din play-off-ul Ligii 2. Duelul de la Hunedoara va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al play-off-ului din Liga 2CSC Șelimbar și Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare…

- Salvatori montani si salvatori din mediul subteran au participat duminica, la primul exercițiu regional salvaspeo organizat in Avenul Groapa de Aur din Masivul Postavaru . Duminica, 31 martie, a avut loc un eveniment semnificativ in domeniul salvarii și siguranței: primul exercițiu regional salvaspeo…

- Florin Tanasescu Firește ca nu știm cand va veni Apocalipsa peste noi, dar despre Apocalipsa doi avem știința. Iar daca va gandiți ca va fi vai și-amar de pacatoși, ca vor veni balauri care vor scuipa flacari pe nari și caini zburatori, amarnic va-nșelați! Apocalipsa cu numarașul doi ne va ocoli pe…

- Teatrul Municipal Baia Mare vine cu o luna martie bogata in spectacole. Astfel, spectacolul Povești din bucatarie implinește 6 ani, au in program doua premiere, de asemenea vor fi sarbatorite Ziua Mondiala a Teatrului de Papuși, in 21 martie, și Ziua Mondiala a Teatrului, in 27 martie. Mai jos programul…

- Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a anunțat la conferinta de presa sustinuta vineri la sediul PSD Caracal ca va candida pentru un nou mandat. Deputatul PSD Adrian Chesnoiu a declarat ca edilul nu si-a pierdut calitatea de membru al partidului atunci cand a decis sa se autosuspende din functiile…