- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la inceputul ședinței de guvern, ca magazinele nu vor fi inchise in weekend, subliniind ca, „din toate semnalele primite din randul societații, rezulta clar ca nu e oportun”. Supermarketurile și hypermarketurile, inchise complet in weekenduri? Daca apreciezi…

- Ciolacu vrea sa continue plafonarea prețurilor la alimentele de baza pana la finalul anului. El sustine ca „e o masura absolut justificata”. Premierul Marcel Ciolacu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca sustine amendamentul depus, luni, in Parlament de PSD, prin care se prelungeste, pana la 31 decembrie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, joi, intr-o discuție cu jurnaliștii, ca ar putea fi organizat un referendum pentru a vedea daca romanii sunt de acord sa inceapa exploatarea aurului de la Roșia Montana. „Eu aș zice sa organizam referendum pentru Roșia Montana. Sa vedem daca romanii sunt de acord sa…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis romanilor care au lucrat in Italia ca pensiile lor vor fi calculate in 3-4 luni. Aflat in vizita in peninsula, Ciolacu i-a mulțumit omologului sau italian, Giorgia Meloni, pentru ca a suplimentat personalul care se ocupa de pensiile romanilor care au muncit in…

- Premierul Marcel Ciolacu posta in octombrie 2023 pe pagina sa de Facebook un videoclip in care arata bonul de cumparaturi in valoare de 93 de lei. Premierul a cumparat atunci 350 de grame de salam, doua doze de bere, 200 de grame de ceapa galbena, aproape un kilogram de mere, puțin peste un kilogram…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca este evident ca, daca sunt doua salarii minime pe economie, e foarte greu sa te descurci cu un copil, si ce aceea trebuie lucrat, in primul si in primul rand, prin scaderea impozitarii la veniturile minime, scrie News.ro. Premierul Ciolacu a fost intrebat…

- Sunt tensiuni uriașe pe banii pensionarilor! Social-democrații ii cer ministrului de Finanțe sa explice de unde ia banii pentru o noua majorare propusa de liberali care ar ajunge la peste un milion de pensionari. Este vorba despre creșterea pragului de neimpozitare a pensiilor la 3.000 de lei, propunerea…

- Guvernul urmeaza sa aiba noi discuții, luni dupa-amiaza, cu privire la prelungirea masurii de plafonare a adaosului comercial la alimente, a declarat ministrul Agriculturii Florin Barbu la Radio Romania Actualitați. Amintim ca dupa introducerea masurii, unii producatori și comercianți au schimbat gramajul…