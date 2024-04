Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Timiș. Un dintre mașinile implicate a luat foc. O femeie, in varsta de 56 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Albina inspre Chevereșu Mare, iar la intersecție cu DC 151 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, care era…

- Patru persoane au fost ranite, astazi, in localitatea Mihaești, pe DJ 6473, dupa coliziunea dintre doua autoturisme. Potrivit IPJ Valcea, coliziunea s-a produs intre: un autoturism, condus de o femeie, de 45 de ani, din localitatea Mihaești, un autoturism, condus de o femeie, de 46 de ani, din aceeași…

- La data de 15 martie 2024, in jurul orei 13.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat o femeie de 53 de ani, din județul Argeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Oituz din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat.Fața de aceasta, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul…

- Un nou accident grav pe arterele Timisoarei. La intersectia dintre Bd. Simion Barnutiu si strada Samuil Micu o soferita a intrat in coliziune cu o masina care a fost proiectata in alte trei autoturisme. O femeie aflata la volanul uneia dintre masinile aflate in coloana a fost ranita. „O femeie, in varsta…

- La data de 25.02.2024, in jurul orei 09.20, o femeie de 76 de ani, din județul Timiș, in timp ce traversa strada Ion Creanga din Cugir, prin loc nepermis și fara sa se asigure, a fost surprinsa și accidentata de un autoturism condus de o femeie de 50 de ani, din Cugir. In urma accidentului, femeia a…

- Duminica, 25 februarie 2024, in jurul orei 09.20, o femeie de 76 de ani, din județul Timiș, in timp ce traversa strada Ion Creanga din Cugir, prin loc nepermis și fara sa se asigure, a fost surprinsa și accidentata de un autoturism condus de o femeie de 50 de ani, din Cugir. In urma accidentului, […]…

- ACCIDENT la Cugir. O femeie din Timiș a ajuns la spital dupa ce fost lovita de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar strada ACCIDENT la Cugir. O femeie de 76 de ani din județul Timiș a ajuns la spital duminica dimineața, dupa ce a fost lovita de o mașina, la Cugir. Aceasta a fost surprinsa și…

- Un grav accident de circulație a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 68A, intre Coșava și Coșevița. „Un barbat, in varsta de 60 de ani, a condus un autoturism pe DN 68 A dinspre localitatea Coșevița inspre Coșava, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autotren condus de un…