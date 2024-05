Înșelătorie revoltătoare: o îngrijitoare româncă a escrocat bătrânul pe care-l asista. Suma este fabuloasă! O femeie romanca in varsta de 47 de ani se afla acum in centrul unui scandal judiciar de proporții in Italia, fiind acuzata ca l-a inșelat pe un batran in varsta de 85 de ani, de care avea grija, cu suma fabuloasa de peste 2 milioane de euro, plus diverse bunuri de valoare, inclusiv o […] The post Inșelatorie revoltatoare: o ingrijitoare romanca a escrocat batranul pe care-l asista. Suma este fabuloasa! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

