Ce este inflația și care sunt cauzele creșterii acesteia Ce este inflația și care sunt cauzele creșterii acesteia? Se tot vorbește despre acest termen, insa multe persoane e posibil sa nu il ințeleaga. In primul rand inflația este creșterea generalizata a prețurilor la bunurile și serviciile pe care cu toții le folosim. Exista o mulțime de bunuri alimentare, nealimentare și servicii, care sunt puse intr-un coș de consum, fiecare cu ponderi diferite, in funcție de media obiceiurilor de consum ale populației. Mai departe, prețurile marfurilor din acest coș de consum sunt monitorizate in fiecare luna și sunt comparate cu cele din anul precedent (și din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

