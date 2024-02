Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit…

- “Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei. Acest program guvernamental a inregistrat pana acum, in intervalul 2009 – 2023, peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare si a contribuit la stabilizarea si la maturizarea pietei imobiliare, precum si…

- Cu toate ca Romania ar putea fi obligata sa achite peste jumatate de miliard de euro in cazul Pfizer, Guvernul nu a discutat in ședința de astazi nimic pe acest subiect. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat la finalul ședinței Executivului, ca și alte state europene sunt…

- „Este vorba despre aprobarea hotararii de Guvern privind Ghidul solicitantului, unde avem criteriile de departajare pentru schema de ajutor de stat Construct Plus. Intr-adevar bugetul este de 150 milioane euro anul acesta. Este o schema multianuala pe urmatorii patru ani. Acest program are ca tinte…

- Astfel, sunt suplimentate resursele financiare necesare achitarii obligatiilor de plata catre beneficiarii schemei de ajutor de minimis inscrisi in Program, de la 29.700.000 lei la 41.200.490 lei (echivalentul in euro de la 6.001.200 euro la 8.325.000 euro), mai arata comunicatul de presa al Executivului.…

- Necesitatea consolidarii ordinii internationale bazate pe norme, cu Organizatia Natiunilor Unite in rol central, consecintele agresiunii militare a Federatiei Ruse in Ucraina, securitatea alimentara globala si conflictul din Fasia Gaza au fost principalele teme ale intrevederilor pe care premierul Marcel…

- Acesta a avut intrevederi, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, cu presedintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, si cu reprezentantii American Jewish Joint Distribution Committee.Discutiile s-au concentrat asupra consecintelor grave in plan umanitar si de securitate ale…