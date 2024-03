Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, in debutul ședinței Executivului, ca se fac noi pași pentru dezvoltarea infrastucturii rutiere din țara, urmand ca astazi sa se aprobe noi investiții in acest domeniu. „Aprobam azi indicatorii unor noi investiții majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre…

- "In sfarșit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand, cu certitudine, Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei – A7", a afirmat președintele PSD, Marcel Ciolacu, in timp ce se afla in vizita pe șantierul de la A7. Investițiile au devenit pilonul central…

- „Pe scurt: eu nu dezvolt infrastructura Romaniei in functie de cate voturi iau. Pe si mai scurt: ma bucur ca ati finalizat aeroportul, a fost printre primele proiecte si nu s-a pierdut niciun ban european fiind unul dintre proiectele finalizate la timp”, a declarat Marcel Ciolacu, sambata, la Iasi,…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- Infrastructura rutiera din țara noastra mai trebuie, fara indoiala, imbunatațita. Dar, lucrurile arata mult mai bine decat o faceau in urma cu cațiva ani. Anul trecut, Romania a depașit pragul simbolic de 1.000 de kilometri de autostrada și drum expres, dat in trafic, au fost deschise foarte multe șantiere…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat marti, despre acuzatiile unor fermieri care sustin ca TIR-urile care vin din Ucraina nu sunt sigilate si ei ar fi publicat imagini in acest sens pe retele de socializare. “Nu ramane nicio marfa, fiindca acele TIR-uri au si intrare si iesire. Cand treci printr-un punct…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

