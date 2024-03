Durata medie de redactare a unei hotărâri judecătorești. Concluzia CSM Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, marți, date privind soluționarea dosarelor de catre instanțele de judecata. Potrivit CSM, termenul mediu de redactare a hotararilor judecatorești este ”aproape egal cu termenul prevazut de lege”. “In anul 2023, la nivelul curtilor de apel au fost solutionate si redactate 130.745 de dosare, termenul mediu de redactare al hotararii fiind de 39,9 zile. La tribunale au fost solutionate si redactate 334.277 de dosare, termenul mediu de redactare al hotararii fiind de 46,4 zile, iar la judecatorii au fost solutionate si redactate 824.305 dosare, termenul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

