Câte zile durează în medie redactarea unei hotărâri judecătorești (statistică CSM) Consiliul Superior al Magistraturii informeaza marți ca, in conditiile unui deficit de personal de aproximativ 24% dintre judecatorii de la judecatorii, tribunale si curti de apel, termenul mediu de redactare a hotararilor judecatoresti este „aproape egal cu termenul prevazut de lege”. “In anul 2023, la nivelul curtilor de apel au fost solutionate si redactate 130.745 de dosare, termenul mediu de redactare al hotararii fiind de 39,9 zile. La tribunale au fost solutionate si redactate 334.277 de dosare, termenul mediu de redactare al hotararii fiind de 46,4 zile, iar la judecatorii au fost solutionate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

