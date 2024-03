Omenirea cauta soluții Potrivit ONU, tarile trebuie sa dubleze, pana in 2030, productivitatea si veniturile micilor producatori de alimente in scopul eliminarii foametei si pentru a sigura accesul tuturor oamenilor la hrana. Rezerva trebuie sa creasca. Deja unul din noua oameni nu are suficienta hrana, iar populatia lumii va creste, potrivit estimarilor, la 9,8 miliarde, pana in 2050. Rezerva globala de hrana Chiar daca exista circa 6.000 de specii de plante care pot fi folosite in alimentatie, mai putin de 200 sunt consumate pe scara larga si doar noua reprezinta cea mai mare parte din productia…