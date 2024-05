Când se difuzează Asia Express 2024 Cand se difuzeaza Asia Express 2024 Așa cum se intampla in fiecare an, noua cupluri de vedete au intrat și in 2024 intr-o competiție dura. Cu toții au plecat pe Drumul Zeilor, care i-a purtat prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Concurenții au fost nevoiți sa traiasca și sa calatoreasca cu doar 1 dolar pe zi. Aceștia au parcurs mii de kilometri in condiții extreme. Nu au avut mancare la dispoziție, astfel ca s-au rugat de localnici sa ii transporte sau sa ii cazeze. Totul contra cronometru, intrucat scopul final a fost acela de a ajunge primii la destinație! Drumul parcurs a avut peste 7000… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Mihai Gainușa participa la „Asia Express" alaturi de colega lui de la radio, Oana Paraschiv. Fostul prezentator de la „Cronica Carcotașilor" a spus care a fost motivul pentru care a acceptat sa participe la show-ul de la Antena 1.

