- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ii invita pe suceveni in prima zi de Paște sa vina in numar cat mai mare la concertul pascal „Paștele in Bucovina” din centrul Sucevei. „Dragi suceveni, va invit in prima zi de Paște, duminica 5 mai, de la ora 13:00, in centrul Sucevei, pe…

- Sunt locuri in Europa ce definesc personalitatea și vocația milenara a Batranului Continent. O astfel de metropola iconica este capitala Spaniei, un oraș al superlativelor de istorie, cultura și arta. Daca planuiești sa descoperi Madridul, iata cinci dintre cele mai impresionante atracții turistice…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca dupa aderarea Romaniei la spațiul Schengen aerian, administrația județeana va incepe o ofensiva pentru promovarea turismului in Bucovina. Gheorghe Flutur a fost prezent in aceasta dimineața pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava…

- Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, a lansat, duminica, un decalog de lupta impotriva extremismului, in mai multe puncte, cu ocazia mitingului organizat impotriva acestui curent.la Suceava. Iata punctele atinse de Flutur: – siguranta si securitate „Suntem din fericire sub umbrela NATO si a Uniunii…

- Gheorghe Flutur lanseaza duminica și un decalog de lupta impotriva extremismului, in zece puncte. La Suceava a inceput, duminica, la ora 14:00, mitingul antiextremism anunțat de președintele CJ, Gheorghe Flutur, dupa un conflict, weekendul trecut cu liderul AUR, George Simion, care a organizat un protest…

- “Am facut intr-adevar un apel zilele trecute la suceveni sa vina la o manifestare care sa intre in functiune la timp, ca inca, spun eu, e la timp, impotriva extremismului. De ce in Bucovina? Bucovina are o istorie foarte, foarte framantata, agitata si chiar din cauza extremismului am avut aici, inaintasii…