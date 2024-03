Fiica lui Irinel Columbeanu, în presa din SUA! Fiica fostului miliardar Irinel Columbeanu, Irinuca, a devenit o adevarata domnisoara. Plecata de ani buni in SUA, la mama sa, Monica Gabor, Irinuca a suferit o transformare radicala la 16 ani. Recent, ea a aparut in presa locala din Malibu, alaturi de alți trei colegi din cadrul Malibu High School, care au fost premiați in cadrul unui eveniment. Imbracata intr-o uniforma bleumarin și vizibil emoționata, Irinuca a dezvaluit presei americane ca este implicata in numeroase activitați extrașcolare, iar activitatea de membru in „The Boys&Girls Club of Malibu”, este una dintre ele. „Patru tineri excepționali… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

