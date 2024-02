Lucrurile par a scapa de sub control in partidului SOS, condus cu mana de fier de Diana Șoșoaca! Liderul partidului a convocat de urgența forul de conducere doar pentru a-și elimina soțul din randurile SOS. Update: Silvestru Șoșoaca a fost exclus din partidul SOS, dupa cum a decis forul de conducere al partidului. Președinta Diana Șoșoaca a precizat ca s-a abținut de la vot. Totodata, a mai fost exclus din partid și avocatul Mihai Rapcea, care a intrat in trecut in mai multe clinciuri cu lidera de partid. Știre inițiala Diana Șoșoaca se pare ca și-a adus problemele personale la locul de munca!…