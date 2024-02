Incident la mitingul anti-extremism organizat de Flutur Update. Liderul filialei din Suceava a Partidului S.O.S. Romania, Andrei Necsulescu, a fost scos cu forta de jandarmi din multimea care participa, duminica, la un miting impotriva extremismului organizat in centrul municipiului Suceava de presedintele organizatiei judetene a PNL, Gheorghe Flutur. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean, barbatul a fost condus la sediul Jandarmeriei, dupa ce a devenit agresiv si a refuzat sa paraseasca adunarea. „La solicitarea organizatorilor care desfasurau o manifestare de protest autorizata, o persoana, care nu facea parte din grupul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

